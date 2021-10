Catania-Juve Stabia, i convocati di Baldini e Novellino

Domani in campo al Massimino alle ore 17.30

CATANIA - Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 24 calciatori per la sfida alla Juve Stabia, in programma domani alle 17.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per l'ottava giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Martedì, alle 15.30, primo allenamento in vista di Virtus Francavilla-Catania, in calendario domenica 17 ottobre alle 14.30.