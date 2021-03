Catania, lesione per Confente

Il Catania ha svolto oggi, in tarda mattinata, l’ultimo allenamento a Torre del Grifo in vista della gara con la Cavese in programma sabato alle 15.00 al “Lamberti”. Dopo l’attivazione tecnica e le esercitazioni incentrate sui giochi di posizione, una partita a tema. Tra gli indisponibili, Alessandro Confente: a causa di un persistente fastidio, l’estremo difensore si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione al corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Venerdì mattina, rifinitura in trasferta.