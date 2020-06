Catania, Lucarelli riprovaci: un altro record per fare una impresa storica

Quando il campionato di Serie C è stato sospeso per l’emergenza sanitaria a marzo, il Catania esprimeva un buon calcio e cosa più importante vinceva. Nessuna squadra del Girone C aveva lo stesso ruolino di marcia dei rossazzurri con tre vittoria di fila. Neanche le corazzate Monza, Vicenza e Reggina avevano lo stesso passo degli etnei. La grande cavalcata del Catania nelle ultime 6 giornate, ha consentito alla squadra rossazzurra di risalire al 6° posto, in piena zona playoff con + 4 sulla settima potendo anche ‘ammortizzare’ i due punti di penalizzazione.

I RECORD DI CRISTIANO

La squadra di Lucarelli, giova ricordarlo e sottolinearlo una volta di più, dopo il ko interno col Monopoli dello scorso 2 febbraio, fino al lockdown ha prodotto in quel segmento di campionato qualcosa come 14 punti, frutto virtuoso di 4 vittorie e due pareggi (con l’aggiunta di 6 gol e soprattutto, tanto per gradire appena 2 subiti), contro i 33 raccolti nelle prime 24 giornate salendo alla media di 2.33 punti a partita. Una sorta di piccolo record che è passato un pò sotto silenzio prima per il Covid-19 e poi per le note vicende societarie. E così in poco tempo si è spento anche l’entusiasmo dei tifosi che erano tornati allo stadio per sostenere la squadra nella fase finale del campionato.

SOGNARE SI PUO’

Adesso si riparte e il condottiero Cristiano ci ha messo la faccia chiamando tutti i suoi soldati per condurli alla battaglia. Molti si chiedono con quale stato d’animo i calciatori, in attesa dello stipendio affronteranno questi playoff?. La garanzia è Lucarelli un tecnico che ha suonato la carica ed ha messo nuovamente in acqua (mare agitato) la barca e vuole portarla dove nessuno immagina. Intanto questa mattina la squadra riprende gli allenamenti a Torre del Grifo; nel programma odierno è previsto anche oggi una serie di allenamenti individuali. Sognare si può insomma visto che i playoff sono sempre un mini torneo imprevedibile. Una competizione dei dettagli. Un palo millimetrico, un tiro deviato, un battito d’ali di farfalla. Il campionato si può programmare, i playoff no e allora è giusto sognare e dare fiducia al condottiero Lucarelli.

