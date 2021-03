Catania, morta la speaker Stefania Sberna: era la Dj delle emozioni rossazzurre

E’ un pomeriggio assai triste per tutta la città di Catania e non solo quella del calcio e dello sport. Si è spenta oggi all’età di 54 anni Stefania Sberna, giornalista e speaker ufficiale per tantissimi anni del Calcio Catania. Lei era The Voice. Era la DJ delle emozioni rossazzurra allo stadio Massimino da almeno 25 anni. La giornalista era malata da qualche tempo. Lascia il marito e due figlie. Stefania sapeva annunciare le formazioni che scendevano in campo e poi il gol di un rossazzurro con una voce carica di passione tanto da essere amata dai tifosi come un proprio beniamino in campo. La redazione di Itasportpress si unisce al dolore della famiglia, rivolgendo le più sentite condoglianze.