Catania, Nicolosi: “Club con Tacopina avrà una marcia in più. Con la Vibonese si tornerà al Massimino”

Il Catania nelle mani di Tacopina, sembra una ipotesi più concreta rispetto a qualche giorno fa. Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza Sigi, a Sport Sicilia Preview ha parlato della trattativa di cessione delle quote al gruppo di Joe Tacopina. “Stiamo valutando la proposta e qualcuno dei soci Sigi rimarrà nella società etnea se si addivenisse alla cessione del club. Tacopina è determinato e noi valutiamo per il bene della città e della tifoseria. Con Joe c’è la voglia di portare avanti insieme questo progetto Catania e lui con il suo entourage ha grandi potenzialità. Valutiamo come Sigi questa opportunità e con Tacopina il club avrà una marcia in più con iniezioni di capitali non indifferenti e chi resta a bordo sa che bisogna stare al passo dell’azionista di maggioranza. Lui ha fatto tre proposte ma noi potremmo anche fare una controproposta o una variazione dell’offerta. Se Tacopina entra adesso magari a gennaio potrà operare nel calciomercato ma ancora è presto per fare questa considerazione. Se restano Guerini e Pellegrino? Tacopina è entusiasmato dai risultati dell’attuale dirigenza ma poi il tempo dirà se rimarranno anche con la gestione del suo gruppo”.

Manto erboso – Il Catania potrebbe giocare già il 1 novembre al Cibali come ha affermato Nicolosi: “Probabile che già nella prossima partita casalinga con la Vibonese torneremo al Massimino. Abbiamo fatto tanto per ripristinare il manto erboso”.