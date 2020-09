Catania-Paganese streaming e diretta live, dove vedere il match oggi

Catania-Paganese si gioca oggi domenica 27 settembre alle ore 15.00 allo Stadio Massimino. Si tratta della prima giornata di Serie C che si disputerà dopo che è stato scongiurato lo sciopero dei calciatori. Per i padroni di casa, grandi cambiamenti negli ultimi mesi: in panchina è arrivato Raffaele al posto di Lucarelli, mentre in campo non ci sarà più capitan Biagianti ritiratosi dal calcio in settimana, non senza polemiche.

Catania-Paganese, le probabili formazioni

Le due formazioni dovrebbero schierarsi con moduli speculari. Il Catania vedrà Santurro tra i pali. Zanchi, Calapai, Noce; in difesa. Albertini, Izco, Rosaia in mezzo al campo con Welbeck e Biondi; in attacco Sarao e Curiale avranno il compito di colpire i rivali. Dovrebbe iniziare dalla panchina il neo acquisto Reginaldo, volenteroso di dimostrare tutto il suo valore. Paganese che si dispone con Fasan; Cigagna, Schiavino, Sbampato; Mattia, Bramati, Capece, Onescu, Perri; Diop, Isufaj.

CATANIA (3-5-2): Santurro; Zanchi, Calapai, Noce; Albertini, Izco, Rosaia; Welbeck, Biondi; Sarao, Curiale.

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Cigagna, Schiavino, Sbampato; Mattia, Bramati, Capece, Onescu, Perri; Diop, Isufaj.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Per vedere in diretta la partita tra Catania-Paganese occorrerà disporre di una connessione internet. Infatti, non è prevista alcuna diretta tv per questo match, così come per le restanti gare in programma in Serie C. La partita sarà visibile in streaming su Eleven Sports, che trasmetterà anche tutte le altre partite dei vari gironi del campionato. In modo specifico, per vedere live in streaming Catania-Paganese, sarà necessario avere un abbonamento o acquistare la partita su Eleven Sports. La diretta streaming sarà visibile sul sito www.elevensports.com o tramite l’app della piattaforma, scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili. Non resta che scegliere il dispositivo da utilizzare e accomodarsi per vedere lo spettacolo del match.

