Catania, Raffaele: “Bari grande squadra ma con grinta, cinismo e carattere possiamo batterlo”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato in sala stampa il delicato match di domani contro il Bari al Massimino: “Il Catania sta bene ed è ripartito dopo il ko di Terni lavorando intensamente in questi giorni. C’è la voglia di fare una prova gagliarda badando al risultato e magari cercando di essere più cinici. Grinta e carattere non ci devono mancare domani contro il Bari perchè vogliamo vincere. Prevedo una gara scorbutica ma dobbiamo avere rispetto dell’avversario. Bisogna entrare in campo con la voglia di conquistare l’intera posta in palio. Il Bari ha avuto un momento negativo nell’ultimo mese e adesso con un grande tecnico come Carrera anche a livello internazionale proverà a invertire il loro cammino. Ci sarà una rotazione ma recuperiamo Russotto e poi Volpe che si è aggregato con la squadra verrà in panchina”.