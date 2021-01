Il tecnico del Catania Peppe Raffaele dopo il rinvio di oggi con la Paganese ha condiviso il suo pensiero: “Giusto il rinvio e difatti su un terreno pericoloso avevo deciso di non far giocare Russotto dal 1′. Adesso vediamo quando recuperare la partita con la Paganese. Col Monopoli recupereremo qualcuno e speriamo di riavere Pecorino. La squadra sta bene e dovrebbe riaggregarsi Pinto ma non credo di averlo già con il Monopoli”.