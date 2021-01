Catania, Raffaele: “I gol presi mi danno fastidio per la mancanza di attenzione”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha analizzato la sconfitta sul terreno della Casertana: “Tutte le partite hanno le sue difficoltà e dopo la sosta ancora di più. Il Catania è stato costruito per un campionato dignitoso ma sono deluso oggi perché abbiamo fatto una gara importante. Purtroppo siamo stati puniti dagli episodi, i gol presi mi danno fastidio visto che si tratta di disattenzioni che abbiamo pagato a caro prezzo. La partita l’abbiamo fatta noi in tutti i sensi anche sbagliando a leggere le palle inattive. Ho un dubbio sul fallo in area della Casertana nel finale ma non vado oltre. I meccanismi difensivi hanno funzionato ma sulle palle inattive siamo stati non perfetti oggi”.