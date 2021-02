Catania, Raffaele: “Per 60′ una buona prestazione poi tutti episodi contro. Subito testa al Bari”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele analizza il pesante ko contro la Ternana: “La sconfitta è pesante ma abbiamo fatto una buona gara per 60 minuti. Purtroppo è iniziata male e dopo il 2-1 abbiamo avuto diverse possibilità di pareggiare ma non ci siamo riusciti. Gara segnata in avvio come detto, ma poteva cambiare la storia del match se avessimo chiuso il primo parziale sul 2-2. Gli episodi tutti contro al Liberati e noi non abbiamo concretizzato a differenza loro. Adesso dobbiamo analizzare cosa e dove si è sbagliato e dimenticare Terni e pensare da domani al Bari. Ci vuole una grande reazione dopo essere stati puniti in maniera esagerata. Non penso a contraccolpi psicologici anche se non è onorevole perdere 5-1. In questi quattro giorni dobbiamo essere bravi a trasformare in rabbia positiva la sconfitta con la capolista e contro il Bari giocare un grande match”.