Catania, Raffaele: “Siamo in difficoltà ma con la Paganese dobbiamo vincere. Mercato? Mi servono 4 calciatori”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha parlato in sala stampa alla vigilia del match con la Paganese. “La partita di Coppa Italia con il Notaresco è stata importante per mettere minuti nelle gambe anche se non è andata bene sotto tanti aspetti. Mi è piaciuto come ci siamo espressi nei primi 50′ ma ha inciso anche il campo allentato nelle nostre difficoltà nella ripresa. In questo momento dobbiamo cercare di vincere anche se l’inizio del campionato sarà difficilissimo visto che manca l’amalgama ma credo manchi anche ad altre squadre e alla Paganese visto che il mercato è scaglionato. Bisogna non crearci un alibi su questo. Di calciomercato non parlo anche se mi aspetto 4 calciatori per i reparti dove siamo deficitari. Per domani Pinto è indisponibile come Curcio, ma dobbiamo essere squadra in tutti i sensi anche con le nostre difficoltà. Voglio che domani i calciatori diano l’anima in campo anche se il manto erboso non dovesse essere in buone condizioni. La Paganese gioca un calcio abbastanza ordinato ed efficiente e mi aspetto un match difficile. Rispettiamo l’avversario ma noi vogliamo i tre punti e sono fiducioso per domani”.