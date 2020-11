Catania, Reginaldo suona la carica: “Non siamo inferiori a nessuno”

Il Catania sta attraversando un momento piuttosto delicato. La formazione etnea ha subito una sconfitta di misura contro il Teramo che complica ulteriormente la situazione in classifica. Tuttavia guai a considerare ormai compromessa la stagione. Lo ha fatto capire l’attaccante Reginaldo ai microfoni di Goalsicilia.it: “Ieri abbiamo avuto un brutto approccio alla gara, dobbiamo scendere sempre in campo dall’inizio con la convinzione che si è vista nella ripresa, solo così potremmo dire la nostra in campionato. Ci rialzeremo presto, il Catania non è inferiore a nessuno”.