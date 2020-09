Catania, Saporetti si è accasato alla Pro Patria

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Saporetti dal Calcio Catania. Il difensore, classe 1996, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 Giugno 2021 con opzione di rinnovo per il secondo anno. Saporetti, protagonista di due promozioni, dalla D alla C e dalla C alla B, con la maglia del Parma, ha poi proseguito la carriera in Serie C con Fermana, Renate e, la scorsa Stagione, con il Catania. In rossazzurro ha militato una sola stagione brillando assai poco.

