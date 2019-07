Catania settimana di botti: tre colpi nelle prossime 48 ore

Il Catania, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, annuncerà tre acquisti nelle prossime 36/48 ore. A disposizione di mister Andrea Camplone a partire da questa settimana ci saranno: Andrea Mazzarani, un ritorno dopo l’esperienza alla Salernitana; Davide Di Molfetta attaccante esterno classe ’96 del Piacenza che a Catania giocherà a sinistra anche se destro di piede; il centrocampista, classe 1992, Jacopo Dall’Oglio, nativo di Milazzo ex Brescia. Il primo giocherà da interno e firmerà molto probabilmente un biennale, il secondo un triennale, mentre Dall’Oglio arriva a titolo definitivo ed è vicino a sottoscrivere un contratto pluriennale. In poche ore il Catania ha colmato alcune lacune a centrocampo e in attacco.