Catania, Silvestri: “Contro il Bari giocato un secondo tempo da grande squadra”

Il difensore del Catania Tommaso Silvestri ha analizzato l’1-1 casalingo contro il Bari: “Sono amareggiato per non aver portato a casa i tre punti. Abbiamo avuto nella ripresa una risposta caratteriale da grande squadra. Peccato per la mancata vittoria che avremmo voluto regalare ai nostri tifosi ma i rigori si possono anche sbagliare. Nel primo tempo eravamo contratti ma avevamo davanti una signora squadra come il Bari. Si è creato un grande gruppo qui e sarà utile quando disputeremo i playoff. Adesso il pensiero va alla Paganese e mercoledì faremo di tutto per portare a casa i tre punti”.

