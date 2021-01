Catania, Tacopina a ISP: “Fiducioso per il closing e tornerò prima del 20 febbraio. Su Zuculini…”

Presente e futuro, il Catania non può fermarsi. E allora avanti, tra un’Assemblea Sigi molto calda, voci di transazioni debitorie complicate e lo stato di negoziazione con Joe Tacopina argomento fissato al primo punto dell’ordine del giorno. Il momento a Torre del Grifo è delicato, tanto da produrre un Consiglio d’Amministrazione calendarizzato per domani, motivato anche per la sostituzione di Nuccio La Ferlita ma anche per la necessità di apportare nuovi finanziamenti per pagare stipendi e spese di gennaio e febbraio. C’è un problema serio di cassa da affrontare, sul quale il CdA dovrà rassicurare tutti anche se al momento non sembrano esserci all’orizzonte nuvole nere e il Catania non corre il rischio di penalizzazione per via degli stipendi che saranno pagati. Un passaggio importante per arrivare al closing di fine febbraio.

TACOPINA E IL MERCATO – Intanto Joe Tacopina spera che la situazione sulle transazioni debitorie si concluda nel migliore dei modi e ai microfoni di Itasportpress.it si mostra fiducioso e confida che il club di via Magenta il prossimo mese sarà suo. “Spero che la Sigi faccia tutto nei tempi e riesca a ridurre il debito. Attendo con fiducia novità da Catania perchè ho intenzione di tornare in città il 15 febbraio. Potrei però far slittare di qualche giorno la data del mio arrivo nel capoluogo etneo ma comunque entro il 20 sarò in città. Seguo anche le operazioni di mercato anche se per il momento ci pensano i dirigenti della Sigi non essendo ancora io il proprietario del club etneo”. Ma Tacopina sta per chiudere con Zuculini, che Itasportpress ha anticipato come voce di mercato. Il tycoon americano sull’ex Bologna ai nostri microfoni è lapidario: “Sì potremmo farcela per tesserare il centrocampista prima della conclusione del calciomercato. Siamo vicini all’accordo”.