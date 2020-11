Catania, Tacopina avrà un regalo rossazzurro sotto l’albero

Joe Tacopina attende la fumata bianca da Catania per potersi prendere il club etneo. La trattativa va avanti da mesi e il tycoon americano fa il punto ai microfoni del quotidiano La Sicilia: “Ormai ci siamo, almeno io sono pronto: a metà dicembre sarò a Catania per chiudere la trattativa – ha dichiarato l’avvocato italo-americano: “Ci sono state delle difficoltà ma mi risulta che la Sigi si sta adoperando per ridurre il grosso debito che pesa come un macigno sul Catania. Io ho anche i collaboratori pronti, la mia squadra che dovrà gestire la società non vede l’ora di scendere in campo. Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più e spero solo che il covid non ritardi le nostre operazioni”. Se tutto va come sembra il Catania potrebbe passare nelle mani prima di Natale ed è poi il desiderio di Tacopina che sotto l’albero vuole trovare un regalo tutto rossazzurro.