Catania, Tacopina si gode la vittoria davanti alla tv (foto) poi ammette a ISP: “Una grande partita”

Joe Tacopina a New York ha visto in tv la bella vittoria in rimonta del Catania che al Massimino ha battuto il Monopoli con il punteggio di 3-1. L’avvocato italo americano si è piazzato alle 15 ora italiana nella sua lussuosa dimora con il caminetto acceso e non si è perso neanche un minuto del match (come testimonia la foto inviata alla nostra redazione). Alla fine della partita Tacopina ha voluto commentare la prova della squadra di mister Raffaele ai microfoni di Itasportpress.it: “Grande Catania oggi. Ho visto tutta la partita sdraiato sul divano e non mi sono perso neanche un minuto. Sono molto contento di questa vittoria contro un Monopoli che era passato in vantaggio. Cosa aggiungere? Be, sono felice di questa squadra e spero presto di vederla da vicino e non più in tv”.