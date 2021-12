Catania, Terlizzi: “Quando segnai al Palermo ebbi una strana sensazione…”

L'ex difensore ha indossato la maglia rossazzurra e quella rosanero

L'ex difensore di Catania e Palermo Christian Terlizzi ripercorre il suo vissuto calcistico in Sicilia nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it. " Il presidente Mirri credo abbia già dato una svolta alla storia della società ripartendo da zero ed investendo dopo il fallimento della precedente proprietà. Sta cercando di riportare il Palermo nelle categorie che contano anche se non è una società che naviga nell'oro.

Il gol - "Ho anche segnato il gol del momentaneo pareggio rossazzurro nel derby Palermo-Catania 3-1 della stagione 2010-2011, in cui Javier Pastore realizzò una tripletta decisiva. In quel momento è stata una sensazione strana, ma pensavo solo a fare del mio meglio con la maglia del Catania che indossavo in quel momento. Questo è il nostro lavoro di professionisti, d'altronde. Nel mio percorso da calciatore ho avuto allenatori preparati, vincenti ed importanti. Un giovane aspirante allenatore deve avere la propria identità avendo a mente sia i pregi sia i difetti dei tecnici che ha avuto. Si cerca sempre di carpire le potenzialità di ogni allenatore poi è chiaro che ognuno vive la partita in maniera diversa. Mi piace molto la cultura e la concezione tattica di Beppe Iachini e molte sue ideologie di gioco mi intrigano. Poi ammiro molto anche il carisma e la personalità di Sinisa Mihaljovic ed è chiaro che provo di assorbire il meglio di ogni tecnico che mi ha guidato da calciatore".