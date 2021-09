Catanzaro-Catania, presidente Gravina ospite illustre del match

Il numero uno della FIGC assisterà alla gara. Il ringraziamento di Ghirelli via social

Questa sera si concluderà la 5^ giornata del campionato di Serie C. Il Monday Night vedrà impegnate Catanzaro-Catania . Al Ceravolo, oltre ai tifosi e ai dirigenti delle due squadre, ci sarà un "ospite" illustre. Infatti, a presenziare alla gara ci sarà anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina . Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Pro attraverso un messaggio pubblicato sui proprio canali anche social dove si leggono le parole del numero uno Franceschi Ghirelli.

Questo il tweet della Lega Pro: "Il presidente FIGC Gabriele Gravina sarà stasera in tribuna al Ceravolo per Catanzaro-Catania", si legge nel messaggio che contiene anche le parole del numero uno della Serie C: "Lo ringrazio. Dimostra ancora una volta grande attenzione verso Lega Pro e i suoi Club", le dichiarazioni di Ghirelli.