Catanzaro e Palermo chiudono il posticipo a reti bianche

Serata gelida a Catanzaro stasera

Match equilibrato al Ceravolo tra il Catanzaro e il Palermo. Match finito a reti bianche che ha concluso la 23^ giornata del Girone C di Serie C. I giallorossi in almeno due occasioni sono andati vicini al gol ma anche i rosanero hanno sfiorato il vantaggio. Il pari porta a quota 34 la squadra di Baldini oggi al debutto sulla panchina rosanero e i calabresi a 33. Per il Palermo si tratta del quarto turno di campionato senza vittorie. L’ultima, infatti, risale al 5 dicembre quando i siciliani s’imposero per 2-1 al ‘Barbera’ contro il Monopoli.