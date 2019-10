La sconfitta interna con il Potenza costa la panchina al tecnico del Catanzaro Gaetano Auteri. Il club calabrese lo ha esonerato con il seguente comunicato stampa: La società Us Catanzaro comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Gaetano Auteri e l’allenatore in seconda Loreno Cassia. Il presidente Floriano Noto ringrazia i due tecnici per l’impegno, la serietà e la professionalità messi a disposizione del club.