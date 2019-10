Catanzaro, Grassadonia il nuovo allenatore

Al posto dell’esonerato Auteri sulla panchina del Catanzaro arriva Gianluca Grassadonia. L’annuncio l’ha dato il presidente Floriano Noto nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare le motivazioni che hanno portato all’esonero di Gaetano Auteri. Con Grassadonia (che ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in serie B) arrivano anche i collaboratori Pierluca Cincione (secondo) e Michele Aquino (match analyst). Il mister, che ha diretto il primo allenamento in vista della trasferta in programma mercoledì a Bari, ha dichiarato che “massimo sarà il suo impegno e quello della squadra per cercare di far bene, raggiungendo gli obiettivi che si è prefissata la società. La squadra – ha proseguito – deve trovare da un punto di vista mentale serenità e autostima. Del resto si tratta di un gruppo che è in grado di giocarsela con tutti”.