Catanzaro, presi Iemmello e Maldonado

Il Catanzaro intanto prosegue la trattativa per portare in giallorosso Tommaso Biasci.

Il Catanzaro sta lavorando molto in questa sessione invernale di calciomercato. Il club calabrese ha preso Pietro Iemmello dal Frosinone e Luis Maldonado dal Catania. I due calciatori nelle prossime ore sosterranno le visite mediche e poi apporranno la firma sul contratto. Per l'attaccante è un ritorno a casa visto che è nato a Catanzaro ma che non ha mai giocato per la squadra della sua città. Per il centrocampista del Catania il trasferimento a Catanzaro è un motivo di riscatto.