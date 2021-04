Catanzaro, situazione Covid pesante in vista del Catania

Responso confortante solo per metà quello fornito dall’ASP al Catanzaro

Il Catanzaro recupera qualche giocatore in vista del match importante contro il Catania ma sarà molto rimaneggiato. Oggi dopo il nuovo giro di test molecolari sono risultati negativi Martinelli e Porcino che potranno essere a disposizione del tecnico Calabro che comunque dovrà fare scelte forzate non avendo anche Corapi infortunato. Domani altro test molecolare dall’Asp per Verna, Contessa, Casoli, Garufo e Fazio ma è certo che non potranno essere convocati per la partita di domenica contro la lanciatissima squadra rossazzurra reduce da quattro successi consecutivi. Una partita che dirà molto per il quarto posto, piazzamento importante in chiave playoff.