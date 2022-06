Catanzaro, tifosa si rompe tibia e perone per gol di Iemmello: arriva il regalo dell’attaccante

Il gesto del club per la tifosa sfortunata

Incredibile episodio avvenuto circa dieci giorni fa ad una tifosa del Catanzaro che aveva esultato per un gol della squadra e, cadendo, si era fratturata tibia, perone e malleolo. Una storia pazzesca ma che è accaduta per davvero.

I fatti sono avvenuti a Monopoli, nella gara playoff di dieci giorni fa contro il Catanzaro, dove una tifosa giallorossa è caduta durante l’esultanza per il momentaneo gol dell’1-1 firmato da Iemmello. In queste ore, proprio il bomber dei calabresi, insieme al direttore generale Foresti, hanno deciso di fare visita alla sfortunata fan portandole in dono una maglia autografata del centravanti.