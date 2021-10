Catanzaro torna alla vittoria: 3-1 alla Fidelis Andria

L'ultimo successo casalingo contro la Virtus Francavilla ad agosto

Il Catanzaro torna alla vittoria che mancava dalla prima giornata di campionato. Il club giallorosso nel posticipo della settima giornata di Serie C Girone C ha superato la Fidelis Andria con il punteggio di 3-1. Reti giallorosse firmate Scognamiglio, Matinelli e Verna: per la Fidelis gol del momentaneo 1-1 di Benvenga. Il Catanzarosi porta a quota 11 punti, raggiungendo Juve Stabia e Paganese in settima posizione. La Fidelis Andria resta a 5 punti, in terzultima posizione assieme a Messina e Latina.