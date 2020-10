Catanzaro-Trapani non si è disputata. Siciliani esclusi dal campionato

Con la seconda mancata partecipazione in questo campionato, il Trapani verrà escluso dal campionato di Serie C. Oggi i granata non si sono presentati a Catanzaro alle 17.30 e l’arbitro ha atteso 45′ e poi ha mandato mandato tutti a casa. Per i giallorossi arriverà il 3-0 a tavolino. E’ stata scritta oggi la pagina più brutta della storia del club granata che dovrà ripartire dai dilettanti con una nuova proprietà. Tanti i colpevoli di questa grottesca e vergognosa situazione che addolora i tifosi granata sempre sportivi e mai violenti.