Catanzaro, Vivarini: “A Catania Maldonado vuole fare bene. Incontro con i tifosi oggi…”

Il tecnico calabrese ha parlato in sala stampa

Il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini ha presentato il match contro il Catania in programma domani al Massimino. "Bisogna cancellare la prestazione contro il Palermo, sono fiducioso perchè in settimana ho visto una squadra concentrata e unita e i ragazzi hanno capito che bisogna cambiare mentalità. A Catania sono sicuro che faremo una grande prestazione. Siamo in difficoltà visto che ci mancano per squalifica Cianci e Carlini e partiamo in 19 compreso i portieri. Curiale e Porcino non sono stati convocati ma è scelta della società e chiaramente di mercato. I tifosi non saranno a Catania ma questa mattina hanno incontrato e stimolato la squadra a dare di più. L'incontro è stato leale e giusto e dobbiamo tirare il meglio di noi. Catania è una squadra compatta e organizzata che pressa uomo su uomo a tutto campo e coprono tutti passaggi e troveremo spesso palla coperta. Sarà una battaglia a tutto campo ma sappiamo come fare male al Catania che ci lascerà pochi spazi di giocare. Iemmello? Non sta bene atleticamente e non sarà della partita. Maldonado? Si è inserito molto bene, ha i tempi e idee di gioco e sarà una partita molto intensa per lui, ma è motivato e ci tiene a fare bene in questa partita".