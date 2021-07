Catanzaro, Welbeck ha firmato il suo nuovo contratto

L'ex Catania ha firmato per il Catanzaro un contratto biennale

Il Catanzaro ha un nuovo elemento per il centrocampo arrivato a parametro zero. Il club calabrese, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, si è assicurato le prestazioni sportive di Nana Welbeck calciatore che la scorsa stagione a Catania ha fatto molto bene. Una operazione fulminea della dirigenza giallorossa che punta alla Serie B e che ha fatto firmare al centrocampista 26enne un biennale. Welbeck non ha trovato l'accordo con il Catania per il rinnovo del contratto nonostante abbia ripetutamente manifestato di voler restare. "A Catania mi trovo molto bene e il mio desiderio è di continuare a giocare qui. Con i tifosi rossazzurri ho sempre avuto un ottimo rapporto e mi dispiace non averli visti in curva e in tribuna per il Covid. Vorrei vedere il tifo che viene dagli spalti l'anno prossimo ma dipende anche da come si muoverà la società. Il mio agente cercherà di trovare un accordo con la dirigenza etnea rispettando la mia volontà di restare. Speriamo bene ma serve prima trovare l'accordo contrattuale" queste le sue parole a Itasportpress.it la scorsa settimana. Ma Catania fa parte del passato. Il presente di Welbeck è il Catanzaro.