Colpo Bari: in panchina arriva l’ex Juventus Carrera

Il Bari cambia in panchina. Al posto di Auteri arriva Massimo Carrera. Il tecnico torna in Italia a distanza di sette anni dalla sua esperienza alla Juventus, quando faceva da vice di Antonio Conte. La sua carriera da allenatore è decollata nel 2016, quando si separò dal mentore per allenare da solo dopo l’esperienza da assistente in Nazionale.

ESTERO

Finora Carrera ha allenato all’estero. In Russia, al suo primo tentativo, ha conquistato il campionato con lo Spartak Mosca. Nella stagione seguente si è preso la Supercoppa, mentre ha concluso al terzo posto nella massima manifestazione nazionale. Nel 2018 l’avventura all’Aek Atene conclusa nel 2020 con l’esonero. Ora riparte dal Bari per provare a svoltare la stagione dei galletti.