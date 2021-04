Como batte l’Alessandria e dopo 5 anni torna in Serie B

Lariani vincenti nel big match della 37esima giornata del girone A della Serie C 2020/2021

Il Como dopo 5 anni torna in Serie B. Oggi la squadra di mister Gattuso ha battuto in casa l'Alessandria 2-1 in una sorta di spareggio promozione. Per i lariani una cavalcata trionfale che rischiava di essere vanificata a causa della rimonta folle dell’Alessandria: proprio nello scontro diretto coi Grigi, però, il Como ha difeso il primato nel girone A raggiungendo la promozione aritmetica in Serie B dopo gli ultimi anni tormentati, un fallimento e due campionati di Serie D. Prima promozione in B per il tecnico Gattuso.