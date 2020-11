Compleanno Palermo: oggi 120° anniversario dalla fondazione con un regalo importante

Il Palermo spegne oggi 120 candeline, una festa quasi in sordina per le vicende attuali di un calcio affondato dal Covid. L’1 novembre del 1900 veniva fondato per volere di Ignazio Majo Pagano l’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club, da cui poi nacque l’attuale Palermo F.C. i cui colori rosanero vennero adottati per la prima volta il 27 febbraio 1907. Per i rosa è un anniversario molto importante ma la società aveva pensato a tante iniziative, ma molte sono state rinviate, come l’inaugurazione del museo (che però apre lo stesso i battenti). Rimane in piedi solo il francobollo celebrativo.