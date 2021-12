Con la Salernitana esclusa, a rischio i playoff di Serie C Girone C

Se i granata fossero esclusi dalla Serie A ci sarebbe un bel caos

Se la Salernitana dovesse essere esclusa dalla Serie A, metterebbe in subbuglio non solo il massimo campionato italiano ma anche la Serie B e soprattutto la Serie C Girone C visto che il presidente della FIGC Gravina ha ammesso che il club granata potrebbe ripartire dalla terza serie. Come riportato ieri da Itasportpress.it, se la Salernitana venisse esclusa dalla Serie A, verrebbero azzerati gli incontri d’andata. A beneficiarne i 4 club contro cui la squadra di Colantuono ha raccolto 8 punti esattamente Venezia e Genoa sconfitti, e due pareggi, con Verona e Cagliari. Ma anche la Serie B subirebbe uno scossone visto che ci sarebbe la possibilità di sole tre e non quattro retrocessioni in C. Soluzione possibile dunque eliminare i playout di B. Se la Salernitana ripartirà dalla Serie C Girone C, è probabile che si eliminano i playoff di questa stagione con la promozione diretta di una squadra (presumibilmente il Bari). L'altra soluzione sarebbe far disputare i playoff e ridurre il numero delle retrocesse in Serie D e anche in questo caso come in B l'abolizione dei playout. In teoria, in caso di esclusione dal campionato, la Salernitana dovrebbe finire in Eccellenza, salvo essere ripescata in sovrannumero in Serie D: l'iniziativa del presidente della Federcalcio Gravina sarebbe volta a evitare questo passaggio e farla ripartire subito dal professionismo.