Si sono concluse le prime due gare delle 13 in programma

Si sono giocate le prime due partite di Coppa Italia del secondo turno eliminatorio di Serie C. Il Modena ha battuto per 4-0 l'Imolese grazie ai gol di Azzi, Minesso, Baroni e Bonfanti. Il Palermo ha sconfitto il Monopoli per 2-1 con i gol di Fella e Valente, per i pugliesi sotto di due reti Grandolfo.