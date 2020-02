Coronavirus, allarme in Serie C: giocatore positivo

Potrebbe esserci il primo caso di Coronavirus nel mondo del calcio professionistico. Stando a quanto riportato da La Nazione nella sua edizione online sarebbe stato trovato positivo un giocatore, residente nella provincia di Siena, appartenente ad una squadra di Serie C.

Secondo quanto si apprende il giocatore non aveva preso parte alla gara di domenica scorsa dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita. A quel punto i medici hanno così deciso di effettuare il test per il Coronavirus e solo in piena notte è arrivata la notizia dell’esito positivo. All’alba un’ambulanza lo ha prelevato per portarlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena. Le sue condizioni, al momento, vengono definite buone.