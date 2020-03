Coronavirus, morto l’ex presidente della Pergolettese Andrea Micheli: aveva 37 anni

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito il mondo del calcio. Andrea Micheli, 37 anni ed ex presidente della Pergolettese è morto a causa del Coronavirus. Un dramma che ha colpito la comunità di Pizzighettone, dove Micheli lavorava nella ditta di famiglia. In città era conosciutissimo. Era stato presidente prima del Pizzighettone e poi della Pergolettese, squadra che attualmente milita in Serie C.

Secondo quanto riportato da Cremaoggi.it l’ex presidente da giorni versava in condizioni critiche e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Lasciò nel 2016 la carica da presidente della Pergolettese per sua scelta dopo aver trionfato nel campionato di Serie D.

Il club su Twitter ha espresso tutta la sua vicinanza alla famigli Micheli, definendolo “un tifoso da sempre”.