Covid, Bari sospende campagna abbonamenti

Comunicato del club che guida la classifica del girone C di Serie C

In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Bari comunica che la campagna abbonamenti valida per le 9 gare casalinghe del girone di ritorno, a partire da Bari-Picerno, è temporaneamente sospesa. I tifosi che hanno acquistato un abbonamento entro le ore 16:00 di oggi, domenica 9 gennaio, potranno comunque usufruirne per tutta la durata del girone di ritorno, come da nuovo calendario.