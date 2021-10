Crisi Messina, ds Argurio: “La squadra ha problemi mentali. Su Sullo faremo valutazioni”

Quarto ko di fila per la squadra giallorossa

Quarta sconfitta consecutiva del Messina battuto in casa oggi dal Monterosi Tuscia. La squadra peloritana è precipitata in classifica in zona retrocessione e oggi a parlare dopo il ko interno è stato il ds Christian Argurio: “Dobbiamo fare delle analisi approfondite, a mente fredda, senza parlare di attenuanti come la fortuna. Ma non le faremo a caldo, come potrebbe accadere in queste ore, a ridosso della partita. La riflessione sarà lucida ma a un’ora dal fischio finale è impossibile esprimersi sull’allenatore. Non è utile addossare tutto a una persona o all’errore del singolo -riporta messinasportiva.it-. Dobbiamo analizzare i perché di questa sconfitta. Ribadisco, non è giusto dire adesso come intervenire, lo faremo tra di noi, cercando di capire come operare. La squadra aveva subito e poi rimontato ma alla fine siamo tornati al punto di partenza, compiendo un passo indietro. Ha problemi più mentali che di altra natura, ma sarebbe troppi semplicistico liquidare adesso la questione”.