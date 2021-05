Cristiano Lucarelli: “Piacerebbe tornare in una piazza dove sono stato bene”

Il tecnico della super Ternana ha un desiderio

A Terni Cristiano Lucarelli è considerato il principale protagonista della promozione in Serie B della squadra rossoverde. Il tecnico dopo tanta esperienza in D e in C sogna la Serie A e ai microfoni di Parmalive.com, spiega qual è il suo sogno futuro: "In questo momento il mio pensiero è alla Ternana, vogliamo terminare la stagione nel miglior modo possibile e vincere la Supercoppa. Però è ovvio che, in futuro, non sarebbe male allenare a Parma. Nelle piazze dove ho giocato sono stato bene e potrebbe essere una bella cosa, in un futuro prossimo e non immediato. Anche se i ducali hanno sotto contratto due allenatori che stimo e io, nel frattempo, devo ancora crescere come tecnico".