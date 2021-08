Dall’Oglio al Palermo allunga scia calciatori del Catania ai rosanero (e viceversa)

Questione di ore e potrebbe allungarsi la scia di calciatori che hanno indossato le maglie di Catania e Palermo,

Jacopo Dall’Oglio farà parte di quel novero di calciatori che si sono trasferiti dal Catania al Palermo e viceversa. Il centrocampista rossazzurro si trova nel capoluogo della Regione Sicilia per sottoporsi alle visite mediche e successivamente firmerà il nuovo contratto con il Palermo. Un triennale che la dice lunga sulla fiducia che ripone la dirigenza rosanero sul calciatore ex Brescia. Il Catania non pagherà nessun incentivo all'esodo e procederà con la risoluzione del contratto. Questione di ore e potrebbe allungarsi la scia di calciatori che hanno indossato le maglie di Catania e Palermo, rivali storiche in Sicilia.