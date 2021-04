Di Canio punge la Juventus e Rabiot: “Un giraffone moscione perché…”

L'ex centravanti non ha parole dolci per il centrocampista bianconero

Complice la prova opaca di tutta la Juventus contro la Fiorentina nell'ultimo turno di Serie A, Di Canio ha avuto parole piuttosto dure nei confronti del giocatore francese, autore di una prestazione incolore e di un errore in occasione del rigore concesso ai Viola per un tocco di mano. Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, l'ex attaccante ha commentato: "Dopo il ‘panterone moscione' Lukaku, Rabiot è un ‘giraffone moscione'", ha detto Di Canio. E il motivo è presto detto: "È uno che in campo non si vede: un metro e 91 centimetri e perde i contrasti con giocatori di 1.28. Stiamo parlando di un giocatore della Juventus".