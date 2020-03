Emergenza coronavirus, novità in Serie C: tutte le gare in chiaro su Eleven Sports

L’emergenza coronavirus porta ad una novità assoluto in Serie C. Lo annuncia l’Ansa che rende noto l’accordo tra la Lega Pro e Eleven Sports per la trasmissione di tutte le partite del campionato da oggi fino al 3 aprile.

Tutte le gare dalla data odierna saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Il presidente Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, infatti, hanno firmato nelle scorse ore un accordo che darà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C. La RAI, che trasmette in diretta televisiva le partite di Lega Pro del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all’operazione. Un modo per andare incontro alle esigenze del pubblico in un momento di emergenza come quello in corso.

