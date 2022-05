Entella, pronto un regalo speciale per Zeman

Il patron del club di Chiavari ha annunciato cosa regalerà al boemo

Il patron dell'Entella, Antonio Gozzi ha preparato un regalo speciale a Zeman, tecnico del Foggia per il suo compleanno. La consegna avverrà giovedì a Chiavari in occasione del match di ritorno dei playoff di Serie C. "Si avvicina la sfida di giovedì con il Foggia. Lo stadio Comunale si sta velocemente riempiendo con centinaia di sostenitori rossoneri in arrivo dalla Puglia, ma anche da tutto il Nord Italia. A loro il mio caloroso benvenuto nella nostra bella Chiavari che mi auguro avranno occasione di visitare, magari nelle ore precedenti la gara, in un clima di distensione e cordialità come accaduto nella sfida di andata, anche grazie alla splendida accoglienza che ci ha riservato il club pugliese.