Entella, Silvestre si rimette in gioco: “Ho tanta passione per il calcio e voglia di fare”

Dal suo arrivo in Serie A con il Catania l'argentino mai prima d'ora aveva giocato in C

Nuova avventura calcistica per il difensore argentino Matias Silvestre (36) ex Catania. Il calciatore ha firmato per la Virtus Entella che ha "comunicato di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matias Silvestre (difensore nato a Mercedes in Argentina il 25/09/1984) che può vantare ben 318 partite in serie A. A Matias un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella!". Queste le prime parole dell'argentino: "Sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare questa sfida. Dai tempi della Samp che desideravo venire qui. Adesso sono contento di iniziare con questa nuova maglia che ha gli stessi colori dell'Argentina. Conoscevo la realtà e ho seguito sempre l'Entella e sono felice per iniziare questa nuova sfida. Ho tanta passione per questo sport e mi metto in gioco in una categoria dove non ho mai giocato".