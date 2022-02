F. Andria, Di Bari: “Meritavamo i tre punti contro un Catania che ha creato poco”

Il commento del tecnico della Fidelis Andria dopo l'1-1 contro il Catania

Il tecnico della Fidelis Andria, Vito Di Bari ha commentato il pareggio di oggi contro il Catania col punteggio di 1-1. "Bella prestazione e ringrazio i ragazzi che sono stati disponibili. Ho cambiato qualcosa a livello tattico in sole 24 ore, visto che questo era il mio tempo a disposizione per preparare questa partita dopo aver preso il posto di Ginestra. Ho proposto una difesa a quattro per la prima volta e questo nuovo concetto di base mi è piaciuto. Nel primo tempo abbiamo creato tanto e lavorato bene sulle catene di destra e sinistra e meritavamo il secondo gol, nella ripresa abbiamo subito il pareggio e dopo non siamo riusciti a gestire il match come nei primi 45'. Bisogna avere la mentalità giusta ma molti calciatori sono nuovi e mi aspetto da loro qualcosa di più. Sono contento per il punto, ma dispiaciuto per la mancata vittoria che sarebbe potuta arrivare se quel tiro di Greta fosse entrato anzichè colpire il palo. Il Catania ha giocato bene nella ripresa ma non ha creato più di tanto. Meritavamo noi la vittoria visto che abbiamo concluso di più e fatto vedere tante cose positive oggi".