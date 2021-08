“Ferrero personaggio da circo”: prosciolto il presidente del Palermo Mirri

Il numero uno del club rosanero era stato deferito per le dichiarazioni rese lo scorso giugno all’indirizzo del presidente della Sampdoria

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il presidente del Palermo Dario Mirri e la società rosanero, deferiti per le dichiarazioni rese nello scorso giugno da Mirri all’indirizzo del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Lo scorso giugno il presidente rosanero aveva rilasciato delle dichiarazioni che non erano piaciute al numero uno dei blucerchiati: “A Genova non lo amano per niente – aveva affermato -, lui a parole è bravissimo ma quel genere di personaggi da circo li abbiamo già visti”. E Ferrero era subito passato alle contromisure. Prosciolto quindi Mirri e il club che erano stati inizialmente deferiti.