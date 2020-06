Figc, fumata bianca: Monza, Vicenza e Reggina in Serie B. Playoff su decisione volontaria in C

Il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato di conseguenza la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi. Le ultime classificate dei tre gironi (Gozzano, Rimini e Rieti) verranno retrocesse direttamente in Serie D (pronti ricorsi). Playoff volontari per la quarta promossa in B e Playout con algoritmo per stilare la griglia. Ternana e Juventus U23 si giocheranno in gara secca su campo neutro la finale di Coppa Italia di Serie C. Seguiranno aggiornamenti