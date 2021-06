Finale playoff, Padova non segna e l’Alessandria porta a casa pari prezioso

Il match di ritorno si disputerà giovedì prossimo al Moccagatta alle ore 18

In palio c'è una promozione importante in Serie B e oggi Padova e Alessandria hanno dato tutto nella finale di andata dei playoff di Serie C giocata allo stadio Euganeo . E' finita 0-0 e adesso tutto aperto per la promozione e match di giovedì prossimo al Moccagatta che si preannuncia avvincente. Gara di oggi condizionata dalle tante assenze. Il tecnico Andrea Mandorlini, ha dovuto fare a meno per squalifica di Santini, Ronaldo, Hraiech, Chiricò e Vasic elementi chiave indubbiamente del proprio scacchiere. A Longo invece è mancato Mustacchio. Il Padova ha spinto maggiormente davanti ai propri tifosi anche se l'Alessandria non è stata a guardare. Pareggio alla fine giusto anche se la squadra di casa è stata sfortunata con una traversa colpita nella ripresa.

PRIMO TEMPO - Prima frazione di gioco equilibrata con le due squadre vicine al gol. Subito pericoloso il Padova, dagli sviluppi di una punizione laterale, la palla resta in area alessandrina, ci ha provato Curcio in girata, palla oltre la traversa. Al 12' ancora Padova pericoloso, dagli sviluppi di un angolo dalla destra Halfredsson prova la conclusione al volo dopo una respinta corta della difesa dell'Alessandria, palla alta. Dopo aver sofferto l'Alessandria ha alzato il proprio baricentro e si è resa più pericolosa nella trequarti biancorossa. E difatti al 19' buona chance per i grigi: prima Bruccini non trova la conclusione a porta sguarnita e successivamente Corazza colpisce di testa con pallone salvato sulla linea da Dini. Ultimo quarto d'ora del primo tempo con il Padova pericoloso con il solito Halfredsson che guadagna un po' di campo e poi con il sinistro impegna severamente Pisseri che devia in angolo. Al 34' Padova molto pericoloso: Biasci riceve in area e prova la conclusione di prima intenzione, ancora Pisseri riesce a parare in due tempi. Al 47' bellissima azione dell'Alessandria con uno scambio in velocità tra Chiarello e Corazza, calcia Chiarello dal limite dell'area e palla di poco a lato. Primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con prima parte in favore della squadra di Mandorlini che si è resa pericolosa con Curcio e Biasci. I grigi di Longo sono stati bravi a difendere e a rispondere con un paio di tentativi di Corazza e Chiarello.