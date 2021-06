Finale playoff Serie C Padova-Alessandria, dove vedere match in diretta e streaming

Si gioca il primo atto della gara che può valere la promozione in Serie B

Redazione ITASportPress

Si gioca oggi la finale playoff Serie C tra Padova-Alessandria. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.00. La finale dei playoff stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana. La sfida sarà disputata in gare di andata e ritorno. A conclusione delle due partite, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ ed eventualmente saranno eseguiti i calci di rigore.

Padova-Alessandria, le probabili formazioni

Queste le possibili formazioni della finale playoff Serie C Padova-Alessandria:

PADOVA (4-3-3): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic, Curcio; Mandorlini, Halfredsson, Della Latta; Jelenic, Paponi, Bifulco. All. Mandorlini

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Chiariello, Casarini, Bruccini, Celia; Di Quinzio; Corazza, Arrighini. All.: Longo

Finale Playoff Serie C, dove vederla

Padova-Alessandria, finale d'andata dei playoff di Serie C, si giocherà allo Stadio 'Euganeo' di Padova, oggi domenica 13 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

L'attesa finale d'andata dei playoff di Serie C tra le due formazioni verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti per trasmettere le partite di Serie C. Sottoscrivendo l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv che sia compatibile con l'app dedicata. Il match dell'Euganeo si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma, in alternativa si potrà utilizzare l'app.

Chi preferisse seguire la sfida in chiaro sul piccolo schermo, avrà la possibilità di farlo. Infatti, è prevista anche la trasmissione in chiaro della partita Padova-Alessandria su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre). Sempre con la Rai, ma in diretta in streaming, ecco che la finale playoff Serie C sarà visibile anche grazie al servizio streaming gratuito RaiPlay.